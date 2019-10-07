У Росії заявили про візит Міятович до Криму: МЗС України нагадало про міжнародне право

У МЗС України сподіваються, що візит до тимчасово окупованого Криму комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович відбудеться з дотриманням усіх необхідних процедур, передбачених її мандатом і міжнародним правом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в коментарі "Укрінформу".

"Очевидно, що деякі московські ЗМІ ще не повикидали червневі кремлівські "нотатки для преси". МЗС уже коментувало на початку літа московські реляції "про виконання Міятович так званих домовленостей з Москвою про її поїздку до Криму на запрошення РФ". Ми можемо мати багато претензій до Ради Європи, але хочеться вірити, що посадовці з таким досвідом, як Дуня Міятович, не вчинять професійного самогубства, і не поїдуть на окуповані території без дотримання всіх необхідних процедур, які передбачені як її мандатом, так і міжнародним правом", - зазначив Кислиця.

Радіо "Ехо Москви" сьогодні повідомило, що Міятович цього тижня здійснить візит до окупованого Криму.

Кислиця додав, що Міятович перебуває у Страсбурзі, минулого тижня зустрічалася з українським режисером, колишнім бранцем Кремля Олегом Сенцовим і українськими дипломатами, а українська місія у Раді Європи працює над параметрами її майбутніх візитів в Україну.

Дипломат також наголосив, що для України міжнародний моніторинг у Криму - це "не піар-акція, як для Москви", а копітка, системна і постійна робота щодо виконання окупантом своїх обов‘язків відповідно до норм міжнародних конвенцій та українського законодавства, на необхідність застосування якого вказують доповіді ООН.

Нагадаємо, в червні пресслужба МЗС Росії заявила, що "досягнуто домовленості про поїздку комісара РЄ з прав людини Міятович до Криму 7-11 жовтня цього року".

Однак після цього в офісі Міятович заявили, що візит до окупованого Росією Криму наразі не погоджений.