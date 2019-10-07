В России заявили о визите Миятович в Крым: МИД Украины напомнил о международном праве

В МИД Украины надеются, что визит во временно оккупированный Крыма комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович состоится с соблюдением всех необходимых процедур, предусмотренных ее мандатом и международным правом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в комментарии "Укринформу".

"Очевидно, что некоторые московские СМИ еще не выбросили июньские кремлевские "заметки для прессы". МИД уже комментировал в начале лета московские реляции "о выполнении Миятович так называемых договоренностей с Москвой о ее поездке в Крым по приглашению РФ". Мы можем иметь много претензий к Совету Европы, но хочется верить, что чиновники с таким опытом, как Дуня Миятович, не сделают профессионального самоубийства, и не поедут на оккупированные территории без соблюдения всех необходимых процедур, предусмотренных как ее мандатом, так и международным правом", - сказал Кислица.

Радио "Эхо Москвы" сегодня сообщило, что Миятович на этой неделе осуществит визит в оккупированный Крыму.

Кислица добавил, что Миятович находится в Страсбурге, на прошлой неделе встречалась с украинским режиссером, бывшим пленником Кремля Олегом Сенцовым и украинскими дипломатами, а украинская миссия в Совете Европы работает над параметрами ее будущих визитов в Украину.

Дипломат также подчеркнул, что для Украины международный мониторинг в Крыму - это "не пиар-акция, как для Москвы", а кропотливая, системная и постоянная работа по выполнению оккупантом своих обязанностей в соответствии с нормами международных конвенций и украинского законодательства, необходимость применения которого указывают доклады ООН.

Напомним, в июне пресс-служба МИД России заявила, что "достигнута договоренность о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года".

Однако после этого в офисе Миятович заявили, что визит в оккупированный Россией Крыма пока не согласован.