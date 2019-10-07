Уряд Нідерландів втратив більшість у парламенті
Уряд Нідерландів 7 жовтня втратив більшість у парламенті, оскільки депутат, раніше вигнаний з партії прем'єра Марка Рютте VVD ("Народна партія за свободу і демократію"), заявив, що продовжить працювати як позафракційний.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Минулого місяця депутата Уайбрена ван Хагу звільнили через звинувачення у конфлікті інтересів між його політичною роботою та бізнесом. Уряд мав хитку більшість - 76 із 150 місць в парламенті.
Ван Хага спочатку не дав зрозуміти, чи залишиться він у парламенті чи поверне місце VVD.
"Я вирішив зберегти своє місце", - заявив він у понеділок.
Тепер чотирипартійна коаліція Рютте має 75 місць, а це означає, що їй доведеться шукати підтримки опозиційних партій для ухвалення законів.
Така ситуація фактично триває вже з березня, коли коаліція втратила більшість у верхній палаті, Сенаті.