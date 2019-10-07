Правительство Нидерландов потеряло большинство в парламенте
Правительство Нидерландов 7 октября потеряло большинство в парламенте, поскольку депутат, ранее изгнанный из партии премьера Марка Рютте VVD ("Народная партия за свободу и демократию"), заявил, что продолжит работать как внефракционный.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В прошлом месяце депутата Уайбрена ван Хагу уволили по обвинению в конфликте интересов между его политической работой и бизнесом. Правительство имело шаткое большинство - 76 из 150 мест в парламенте.
Ван Хага сначала не дал понять, останется ли он в парламенте, или вернет место VVD.
"Я решил сохранить свое место", - заявил он в понедельник.
Теперь четырехпартийная коалиция Рютте имеет 75 мест, а это значит, что ей придется искать поддержки оппозиционных партий для принятия законов.
Такая ситуация фактически продолжается уже с марта, когда коалиция потеряла большинство в верхней палате, Сенате.