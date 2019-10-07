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Правительство Нидерландов потеряло большинство в парламенте

Понедельник, 7 октября 2019, 17:17

Правительство Нидерландов 7 октября потеряло большинство в парламенте, поскольку депутат, ранее изгнанный из партии премьера Марка Рютте VVD ("Народная партия за свободу и демократию"), заявил, что продолжит работать как внефракционный.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В прошлом месяце депутата Уайбрена ван Хагу уволили по обвинению в конфликте интересов между его политической работой и бизнесом. Правительство имело шаткое большинство - 76 из 150 мест в парламенте.

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Ван Хага сначала не дал понять, останется ли он в парламенте, или вернет место VVD.

"Я решил сохранить свое место", - заявил он в понедельник.

Теперь четырехпартийная коалиция Рютте имеет 75 мест, а это значит, что ей придется искать поддержки оппозиционных партий для принятия законов.

Такая ситуация фактически продолжается уже с марта, когда коалиция потеряла большинство в верхней палате, Сенате.

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