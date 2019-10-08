Король Швеції відлучив від королівського дому п’ятьох онуків

Король Швеції Карл XVI Густав відлучив п'ятьох своїх онуків від королівського дому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Рішення короля означає, що діти більше не матимуть титулу Королівської Високості і не повинні виконувати офіційні королівські обов'язки.

Вони залишаться членами королівської сім'ї і збережуть свої титули герцогів і герцогинь.

Рішення стосується двох синів принца Карла Філіпа і трьох дітей принцеси Мадлен.

Крім звільнення їх від королівських обов'язків, зміни означають, що діти у віці від одного до п'яти років не матимуть права на отримання щорічної суми, яка надається з коштів платників податків членам королівського дому.

Зміна не торкнулася двох онуків короля, які перебувають на прямій лінії успадкування трону.

Оглядачі кажуть, що цей крок відображає поширену думку про те, що немає необхідності платити великій кількості членів королівської сім'ї за офіційні обов'язки.