Король Швеции отлучил от королевского дома пятерых внуков

Король Швеции Карл XVI Густав отлучил пятерых своих внуков от королевского дома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Решение короля означает, что дети больше не будут носить титул Королевского Высочества и не должны выполнять официальные королевские обязанности.

Они останутся членами королевской семьи и сохранят свои титулы герцогов и герцогинь.

Решение касается двух сыновей принца Карла Филиппа и трех детей принцессы Мадлен.

Кроме освобождения их от королевских обязанностей, изменения означают, что дети в возрасте от одного до пяти лет не будут иметь права на получение ежегодной суммы, которая выделяется из средств налогоплательщиков членам королевского дома.

Изменение не коснулось двух внуков короля, находящихся на прямой линии наследования трона.

Обозреватели говорят, что этот шаг отражает распространенное мнение о том, что нет необходимости платить большому количеству членов королевской семьи за официальные обязанности.