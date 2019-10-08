Норвегія не братиме участі в системі протиракетної оборони НАТО

Норвегія не буде частиною спільної системи протиракетної оборони НАТО.

Про це свідчить бюджетний план Міністерства оборони, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"У результаті широкого огляду політичних факторів та факторів безпеки уряд вирішив, що Норвегія не буде розглядати питання щодо придбання датчиків або оборонних ракет, які можуть брати участь у системі протиракетної оборони НАТО", - йдеться у бюджеті.

Оборонна програма - це система протиракетної оборони, яка будується у кількох державах-членах НАТО.

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Член-засновник Норвегія є давнім прихильником політики НАТО щодо створення спільної системи протиракетної оборони, але виступає проти об'єднання цієї системи із системою протиракетної оборони США, яка має більший радіус дії.

Одним із аспектів цього є небажання скандинавської країни протистояти Росії, з якою вона розділяє кордон.

НАТО заперечувала, що система протиракетної оборони спроєктована або спрямована проти Росії.

Нагадаємо, Данія приєднається до системи протиракетної оборони НАТО.