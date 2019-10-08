Норвегия не будет участвовать в системе противоракетной обороны НАТО

Норвегия не будет частью общей системы противоракетной обороны НАТО.

Об этом свидетельствует бюджетный план Министерства обороны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"В результате широкого обзора политических факторов и факторов безопасности правительство решило, что Норвегия не будет рассматривать вопрос о приобретении датчиков или оборонительных ракет, которые могут участвовать в системе противоракетной обороны НАТО", - говорится в бюджете.

Оборонная программа - это система противоракетной обороны, которая строится в нескольких государствах-членах НАТО.

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Член-основатель Норвегия является давним сторонником политики НАТО по созданию совместной системы противоракетной обороны, но выступает против объединения этой системы с системой противоракетной обороны США, которая имеет больший радиус действия.

Одним из аспектов этого является нежелание скандинавской страны противостоять России, с которой она разделяет границу.

НАТО отрицала, что система противоракетной обороны спроектирована или направлена против России.

Напомним, Дания присоединится к системе противоракетной обороны НАТО.