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Норвегия не будет участвовать в системе противоракетной обороны НАТО

Вторник, 8 октября 2019, 15:17

Норвегия не будет частью общей системы противоракетной обороны НАТО.

Об этом свидетельствует бюджетный план Министерства обороны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"В результате широкого обзора политических факторов и факторов безопасности правительство решило, что Норвегия не будет рассматривать вопрос о приобретении датчиков или оборонительных ракет, которые могут участвовать в системе противоракетной обороны НАТО", - говорится в бюджете.

Оборонная программа - это система противоракетной обороны, которая строится в нескольких государствах-членах НАТО.

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Член-основатель Норвегия является давним сторонником политики НАТО по созданию совместной системы противоракетной обороны, но выступает против объединения этой системы с системой противоракетной обороны США, которая имеет больший радиус действия.

Одним из аспектов этого является нежелание скандинавской страны противостоять России, с которой она разделяет границу.

НАТО отрицала, что система противоракетной обороны спроектирована или направлена против России.

Напомним, Дания присоединится к системе противоракетной обороны НАТО.

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