У Римі на мосту повісили опудало шведської активістки Грети Тунберг

На мосту в Римі знайшли підвішене опудало кліматичної активістки Грети Тунберг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriera della Sera.

Манекен був одягнений в жовтий дощовик, на голові зроблені косички, як у Тунберг, і напис англійською мовою "Грета - ваш Бог".

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Поліція почала розслідування після того, як в соціальних мережах були опубліковані зображення опудала, заявивши, що розслідування було розпочато після "обтяжуючих" загроз.

Мер Рима Вірджинія Раджі написала в Twitter, що вона солідарна з 16-річною шведською дівчиною і її сім'єю, назвавши інцидент "ганебним".

Vergognoso il manichino di @GretaThunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta @Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma. pic.twitter.com/YXMXMJDA3D — Virginia Raggi (@virginiaraggi) October 7, 2019

Місцеві ЗМІ повідомляють, що опудало створили активісти групи під назвою "Gli Svegli" ("Пробудження").

Інцидент стався на тлі демонстрацій проти змін клімату, організованих по всьому світу групою Extinction Rebellion в спробі змусити уряди змінити екологічну політику.

Грета Тунберг стала натхненницею глобальних кліматичних протестів. Нещодавно вона виступила на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку з емоційною промовою, в якій обвинувачувала світових політиків у недостатніх діях для протидії змінам клімату.