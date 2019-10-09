Парламент Турции продлил мандат на проведение военных операций в Сирии и Ираке

Турецкий парламент ратифицировал предложение о продлении военного мандата на операции в Сирии и Ираке до 30 октября 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Решение было принято после того, как Министерство национальной обороны Турции объявило ранее в тот же день, что Турция завершила все приготовления к военной операции в районе к востоку от реки Евфрат в Сирии для создания безопасной зоны.

"Создание безопасной зоны/коридора мира имеет важное значение для безопасности сирийцев и стабильности и мира в регионе", - сообщили в министерстве.

"Турецкие силы безопасности никогда не потерпят создание террористического коридора на наших границах. Все приготовления к операции завершены", - добавили в ведомстве.

Американские вооруженные силы начали отходить из этого района в понедельник через несколько часов после объявления о выводе войск Белым домом.

Белый дом 7 октября объявил, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и покидают позиции около турецкой границы.

Однако, в заявлении не было ни одного упоминания о курдские отряды YPG, которые до сих пор получали сильную поддержку со стороны США и помогали американцам в борьбе с "Исламским государством".

Турция планирует начать воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдами, которых Анкара считает террористами.