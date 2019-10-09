У Литві пом’якшили покарання військовим, що шпигували на РФ

Апеляційний суд Литви (АСЛ) у вівторок пом'якшив покарання колишнім військовим, які шпигували на користь Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Шяуляйський окружний суд засудив Юрія Миронова і Казимираса Рупшиса до чотирьох років і дев'яти місяців позбавлення волі кожного, однак АСЛ пом'якшив покарання для Миронова до чотирьох років, а Рупшиса – до чотирьох років і шести місяців.

Суддя АСЛ Юстас Намавичюс сказав, що покарання пом'якшено після скасування частини рішення окружного суду про те, що засуджені діяли у складі організованого угруповання.

"Суд зняв ознаку організованого угруповання, мотивувавши це тим, що зарубіжна розвідувальна організація і так є організованою", – сказав прокурор Редас Савіцкас.

За словами прокурора, Миронов визнаний помічником у шпигунстві, а Рупшис залишився основним шпигуном.

Один із засуджених до затримання працював на авіабазі ВПС Литви під Шяуляй, а другий був вже військовим запасу. Обидва засуджених визнали провину під час розгляду справи.

Згідно з матеріалами справи, восени 2014 року за дорученням російської розвідки в приміщеннях Авіабази ВПС Литви проводилася фотозйомка службових документів, схем службових приміщень, схем, планів і об'єктів аеропорту Авіабази, розпоряджень, рішень командування, а також інших закритих, але не засекречених даних.