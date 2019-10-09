В Литве смягчили наказание военным, шпионившим на РФ

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) во вторник смягчил наказание бывшим военным, которые шпионили в пользу России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Шяуляйский окружной суд приговорил Юрия Миронова и Казимирас Рупшиса к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы каждого, однако АСЛ смягчил наказание для Миронова до четырех лет, а для Рупшиса - до четырех лет и шести месяцев.

Судья АСЛ Юстас Намавичюс сказал, что наказание смягчено после отмены части решения окружного суда о том, что осужденные действовали в составе организованной группировки.

"Суд снял признак организованной группировки, мотивировав это тем, что зарубежная разведывательная организация и так является организованной", - сказал прокурор Редас Савицкас.

По словам прокурора, Миронов признан помощником в шпионаже, а Рупшис остался основным шпионом.

Один из осужденных до задержания работал на авиабазе ВВС Литвы под Шяуляем, а второй был уже военным запаса. Оба осужденных признали вину во время рассмотрения дела.

Согласно материалам дела, осенью 2014 года по поручению российской разведки в помещениях авиабаз ВВС Литвы проводилась фотосъемка служебных документов, схем служебных помещений, схем, планов и объектов аэропорта авиабаз, распоряжений, решений командования, а также других закрытых, но не засекреченных данных.