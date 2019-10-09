Brexit: группа британских министров может уйти в отставку – СМИ

Премьеру Британии Борису Джонсону может грозить волна сопротивления в правительстве из-за возможного Brexit без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Министр культуры Ники Морган, министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит, министр юстиции Роберт Бакленд, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок и генеральный прокурор Джеффри Кокс находятся в перечне тех, кто может уйти в отставку.

Вопрос об их отставке встал после встречи правительства, на котором министры заявили премьер-министру Борису Джонсону о существовании серьезного риска подрыва Белфастского соглашения 1998 года, которая положила конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии, а также высказали свои опасения относительно главного советника Джонсона Доминика Каммингса.

Кроме того, газета сообщает, что очень большое количество членов парламента от Консервативной партии готовы уйти в случае Brexit без соглашения.

Накануне президент Европейского совета Дональд Туск обвинил премьера Британии Бориса Джонсона в "глуповатых играх" на фоне слухов о возможном провале переговоров по соглашению о Brexit.