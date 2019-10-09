Кампанія за Brexit вибачилась за те, що обізвала Меркель "фріцом"

Британська кампанія за вихід з ЄС Leave.EU вибачилась перед канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, в якому її обзивають зневажливим щодо німців прізвиськом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Група кампанії Leave.EU опублікувала в Twitter зображення, на якому Меркель піднімає праву руку поруч зі словами: "Ми не для того виграли дві світові війни, щоб нами помикав фріц".

Це сталося після того як в офісі британського прем'єра повідомили, що угода про Brexit стала по суті неможлива, тому що Меркель висунула неприйнятні вимоги у телефонній розмові з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, в тому числі те, щоб Північна Ірландія залишалася в Митному союзі ЄС.

"Ми зайшли занадто далеко у цьому і беззастережно вибачаємося", - сказав речник Leave.EU Енді Вігмор.

"У ці дні невизначеності і гніву з приводу Brexit, можливо, ми всі повинні трохи знизити градус риторики з обох сторін" – додав він.

Аррон Бенкс, який фінансував кампанію Leave.EU, сказав, що група зайшла занадто далеко з цим зображенням.

"Але справжнє обурення викликає пропозиція Німеччини відокремити Північну Ірландію від Великої Британії", - сказав Бенкс.