Кампания за Brexit извинилась за то, что обозвала Меркель "фрицем"

Британская кампания за выход из ЕС Leave.EU извинилась перед канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором она обзывают презрительным для немцев прозвищем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Группа кампании Leave.EU опубликовала в Twitter изображение, на котором Меркель поднимает правую руку рядом со словами: "Мы не для того выиграли две мировые войны, чтобы нами помыкал фриц".

Это произошло после того как в офисе британского премьера сообщили, что соглашение о Brexit стало по сути невозможным, так как Меркель выдвинула неприемлемые требования в телефонном разговоре с премьер-министром Борисом Джонсоном, в том числе то, чтобы Северная Ирландия оставалась в таможенном союзе ЕС.

"Мы зашли слишком далеко в этом и безоговорочно извиняемся", - сказал представитель Leave.EU Энди Вигмор.

"В эти дни неопределенности и гнева по поводу Brexit, возможно, мы все должны немного снизить градус риторики с обеих сторон", - добавил он.

Аррон Бэнкс, который финансировал кампанию Leave.EU, сказал, что группа зашла слишком далеко с этим изображением.

"Но настоящее возмущение вызывает предложение Германии отделить Северную Ирландию от Великобритании", - сказал Бэнкс.