У Німеччині - поліцейські рейди у зв’язку з екстремістськими погрозами

У середу вранці німецька поліція провела рейди в країні у зв’язку з розслідуванням щодо листів з погрозами, які, як вважається, відправляли праві екстремістські групи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Близько 120 офіцерів взяли участь у рейдах в південних землях Баден-Вюртемберг і Баварія, а також в східних землях Тюрингія та Саксонія-Ангальт.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн заявив, що у влади є сім підозрюваних. Шестеро були затримані, але звільнені після закінчення операції. Сьомого шукають.

У липні 23 листи з погрозами надійшли у мечеті, ісламські організації, штаб-квартири політичних партій та медіакомпаній, а також до центру прийому біженців у Баварії.

У листах містилися погрози підірвати організації та інституції. Наприкінці листів автори вказали назви кількох правих екстремістських та неонацистських угруповань, серед яких: "Народний фронт", "Боротьба 18" та "Кров і честь".

Група "Боротьба 18" перейняла контроль над неонацистською мережею "Кров і честь", яка заборонена в Німеччині з 2000 року.