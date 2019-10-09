В Германии – полицейские рейды в связи с экстремистскими угрозами

В среду утром немецкая полиция провела рейды в стране в связи с расследованием о письмах с угрозами, которые, как считается, отправляли правые экстремистские группы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Около 120 офицеров приняли участие в рейдах в южных землях Баден-Вюртемберг и Бавария, а также в восточных землях Тюрингия и Саксония-Анхальт.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил, что есть семь подозреваемых. Шестеро были задержаны, но освобождены после окончания операции. Седьмого ищут.

В июле 23 письма с угрозами поступили в мечети, исламские организации, штаб-квартиры политических партий и медиа-компаний, а также в центр приема беженцев в Баварии.

В письмах содержались угрозы взорвать организации и институты. В конце писем авторы указали названия нескольких правых экстремистских и неонацистских группировок, среди которых: "Народный фронт", "Борьба 18" и "Кровь и честь".

Группа "Борьба 18" переняла контроль над неонацистской сетью "Кровь и честь", которая запрещена в Германии с 2000 года.