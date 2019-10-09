ЗМІ: Єврокомісія вирішила подати до суду на Польщу через суддів

Європейська комісія, за неофіційною інформацією, ухвалила рішення подати в Суд ЄС на Польщу через систему дисциплінарних заходів щодо суддів.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо кореспондентці RMF FM від джерела в дипломатичних колах ЄС.

Раніше у комісії не було достатньо голосів для ухвалення рішення, зокрема через те, що єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер не хотів здійснювати цей крок до проведення виборів у Польщі.

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Втім, як стверджує джерело, на засіданні у понеділок Еттінгер не висловлював своєї незгоди. "Кабінету Еттінгера сказали, що ЄС не дивиться на те, чи відбуваються вибори у якійсь країні", - пише видання.

Інформація про ухвалене рішення наразі не офіційна.

17 вересня уряд Матеуша Моравецького відкинув звинувачення Брюсселя щодо системи дисциплінарної відповідальності суддів у Польщі.

Європейська комісія звинувачує Польщу в тому, що нинішня система дисциплінарних заходів підриває незалежність польських суддів, не даючи необхідних гарантій для їх захисту від політичного контролю.

Влітку Суд ЄС постановив, що польський закон про вихід суддів на пенсію є порушенням правил Євросоюзу.