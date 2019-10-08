Кандидата Польщі в Єврокомісію затвердили в Європарламенті з другої спроби

Кандидата у єврокомісари від Польщі Януша Войцеховського затвердили у складі нової Єврокомісії після другого раунду слухань в комітеті Європарламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву на сайті Європарламенту.

Войцеховський претендує на посаду комісара із сільськогосподарських питань і 1 жовтня він відповідав на питання Комітету з питань сільського господарства, але євродепутати залишилися незадоволені рівнем його відповідей.

Войцеховського критикували зокрема за те, що він не надав конкретних пропозицій щодо захисту європейського сільського господарства, зважаючи на зменшення частки бюджету ЄС для цього портфеля.

Перед повторним слуханням комітет надіслав Войцеховському сім питань, на які він мав відповісти у письмовому вигляді. Сьогодні протягом півтори години він відповідав на питання депутатів.

За даними Politico, координатори політичних груп в комітеті одноголосно проголосували за його призначення.

Раніше повідомлялося, що Войцеховський перебуває під слідством агентства ЄС з боротьби із шахрайством OLAF у зв'язку з ймовірними порушеннями у відшкодуванні витрат на відрядження.