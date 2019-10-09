СМИ: Еврокомиссия решила подать в суд на Польшу из-за судей

Европейская комиссия, по неофициальной информации, приняла решение подать в Суд ЕС на Польшу из-за системы дисциплинарных мер в отношении судей.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно корреспонденту RMF FM от источника в дипломатических кругах ЕС.

Ранее в комиссии не было достаточно голосов для принятия решения, в частности, потому, что еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер не хотел совершать этот шаг до проведения выборов в Польше.

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Впрочем, как утверждает источник, на заседании в понедельник Эттингер не высказывал своего несогласия. "В кабинете Эттингера сказали, что ЕС не смотрит на то, проходят ли выборы в какой-то стране", - пишет издание.

Информация о принятом решении – пока неофициальная.

17 сентября правительство Матеуша Моравецкого отвергло обвинения Брюсселя относительно системы дисциплинарной ответственности судей в Польше.

Европейская комиссия обвиняет Польшу в том, что нынешняя система дисциплинарных мер подрывает независимость польских судей, не давая необходимых гарантий для их защиты от политического контроля.

Летом Суд ЕС постановил, что польский закон о выходе судей на пенсию нарушает правила Европейского Союза.