Зеленский сказал "нет" украинскому "коньяку" и "шампанскому"

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний".

Об этом сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Законом предусмотрено совершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности относительно правовой охраны географических указаний путем внесения соответствующих изменений в Хозяйственный и Гражданский кодексы, Закон "Об охране прав на указание происхождения товаров", Декрет Кабинета министров "О государственной пошлине".

"Внедрение этого закона будет способствовать адаптации актов национального законодательства к праву Европейского Союза, а также выполнению обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом", - говорится в сообщении.

Географическое указание - это название или обозначение, идентифицирующие товар как происходящий с определенной территории, страны, региона или местности и особое качество, репутация и другие важные характеристики, которые в значительной степени связаны с его географическим происхождением.

Примеры зарегистрированных географических указаний - пармезан, фета, коньяк, шампанское.

Например, напиток может называться "коньяком", если он изготовлен во французской провинции Cognac. Крепкие напитки других стран, произведенные по сходной технологии, должны продаваться под названием "бренди".

Под названиями "коньяк", "шампанское", "пармезан" и т.д. в Украине продаются товары, изготовленные за пределами традиционного места происхождения товаров. То есть покупателя вводят в заблуждение. "Шампанское" правильно называть "игристое вино".

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о совершенствовании правовой охраны географических указаний.