Посольства Ізраїлю відновили роботу по всьому світу після страйку

Співробітники дипломатичних установ Ізраїлю відновили роботу по всьому світу після страйку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства Ізраїлю в Україні.

"Наша боротьба ще не закінчилась, вона лише тимчасово призупинена за рішенням суду. В п’ятницю, 1 листопада, ми відновимо роботу Посольства на постійній основі", - йдеться у повідомленні на Facebook.

Подібні повідомлення розміщенні в акаунтах соцмережах й інших ізраїльських посольств. Зазначимо, що на сайті МЗС Ізраїлю немає повідомлення про відновлення роботи дипустанов.

Посольства і консульства Ізраїлю по всьому світу припинили роботу 30 жовтня на тлі затяжного конфлікту дипломатів та військових аташе з Міністерством фінансів країни.

Дипломати і військові аташе оголосили страйк через тривалу суперечку з Мінфіном стосовно виплат ізраїльським представникам країни за кордоном, які призначені для покриття широкого спектра витрат: від проведення заходів у резиденції посла до транспортних витрат.

Ізраїльські дипломати давно скаржилися на низькі зарплати та погані умови праці. Раз на кілька років вони застосовують трудові санкції, після яких зазвичай йде загальний страйк.