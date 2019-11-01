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Посольства Ізраїлю відновили роботу по всьому світу після страйку

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Посольства Ізраїлю відновили роботу по всьому світу після страйку

П'ятниця, 1 листопада 2019, 10:01

Співробітники дипломатичних установ Ізраїлю відновили роботу по всьому світу після страйку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства Ізраїлю в Україні.

"Наша боротьба ще не закінчилась, вона лише тимчасово призупинена за рішенням суду. В п’ятницю, 1 листопада, ми відновимо роботу Посольства на постійній основі", - йдеться у повідомленні на Facebook.

Подібні повідомлення розміщенні в акаунтах соцмережах й інших ізраїльських посольств. Зазначимо, що на сайті МЗС Ізраїлю немає повідомлення про відновлення роботи дипустанов.

Посольства і консульства Ізраїлю по всьому світу припинили роботу 30 жовтня на тлі затяжного конфлікту дипломатів та військових аташе з Міністерством фінансів країни.

Дипломати і військові аташе оголосили страйк через тривалу суперечку з Мінфіном стосовно виплат ізраїльським представникам країни за кордоном, які призначені для покриття широкого спектра витрат: від проведення заходів у резиденції посла до транспортних витрат.

Ізраїльські дипломати давно скаржилися на низькі зарплати та погані умови праці. Раз на кілька років вони застосовують трудові санкції, після яких зазвичай йде загальний страйк.

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