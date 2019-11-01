"Блокування не було": Пристайко розповів про угорське вето на рішення НАТО по Україні

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко спростував слова угорського керівництва про нібито заблоковане Угорщиною рішення комісії Україна-НАТО.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання "Європейської правди" на брифінгу в Києві.

За словами міністра, твердження його угорського колеги Петера Сійярто про те, що вони ветували рішення комісії Україна-НАТО, стали несподіванкою для Києва.

Читайте також Орбан назвав умову, за якою Угорщина підтримає заяву послів НАТО щодо України

"Не все було зрозуміло навіть нам у МЗС – я кажу про заяви міністра Сійярто про те, що вони спершу заблокували рішення, а потім погодилися на нього. Адже на момент приїзду в Україну нам передали документ як погоджений", - розповів він.

Пристайко пояснив, що початкові переговори щодо тексту спільної заяви вели держави-члени НАТО. Українській стороні документ передали перед візитом. За твердженням міністра, Україна не висувала жодних додаткових вимог і не заперечувала проти "угорського" пункту, де згаданий про закон "Про освіту", тому у угорської сторони не було підстав говорити про блокування.

Також він виключив блокування документу 30 жовтня, коли про це оголосили Петер Сійярто та Віктор Орбан. На той момент представники НАТО вже повідомили Україну, що рішення узгоджене.

"Те, що написано у рішенні Комісії Україна-НАТО про захист національних меншин – відповідає тому, що ви чули не раз, і від президента зокрема: що ми готові виконувати рекомендації Венеціанської комісії. Тому ніякого блокування не було – ні з боку України, ні з боку Угорщини", - уточнив міністр, припустивши політичні причини заяв Угорщини.

Як повідомляла "Європейська правда", 30 жовтня в Угорщині перебував із візитом також президент Росії Володимир Путін. Саме на спільному із росіянами форумі угорський міністр Петер Сійярто заявив, що Будапешт заблокує рішення НАТО щодо України.