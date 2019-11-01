"Блокирования не было": Пристайко рассказал о венгерском вето на решения НАТО по Украине

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг слова венгерского руководства о якобы заблокированном Венгрией решении комиссии Украина-НАТО.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос "Европейской правды" на брифинге в Киеве.

По словам министра, утверждение его венгерского коллеги Петера Сийярто о том, что они запрещали решение комиссии Украина-НАТО, стало неожиданностью для Киева.

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"Не все было понятно даже нам в МИД - я говорю о заявлениях министра Сийярто о том, что они сначала заблокировали решение, а потом согласились на него. Ведь на момент приезда в Украину нам передали документ как согласованный", - рассказал он.

Пристайко пояснил, что первоначальные переговоры по тексту совместного заявления вели государства-члены НАТО. Украинской стороне документ передали перед визитом. По утверждению министра, Украина не выдвигала никаких дополнительных требований и не возражала против "венгерского" пункта, где упомянут закон "Об образовании", поэтому у венгерской стороны не было оснований говорить о блокировании.

Он также исключил блокирование документа 30 октября, когда об этом объявили Петер Сийярто и Виктор Орбан. На тот момент представители НАТО уже сообщили Украине, что решение согласовано.

"То, что написано в решении Комиссии Украина-НАТО о защите национальных меньшинств, соответствует тому, что вы слышали не раз, и от президента частности: что мы готовы выполнять рекомендации Венецианской комиссии. Поэтому никакой блокировки не было - ни со стороны Украины, ни со стороны Венгрии", - уточнил министр, предположив политические причины заявлений Венгрии.

Как сообщала "Европейская правда", 30 октября в Венгрии находился с визитом также президент России Владимир Путин. Именно на совместном с россиянами форуме венгерский министр Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует решение НАТО по Украине.