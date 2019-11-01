МЗС РФ звинуватило НАТО у провокуванні розколу України

У МЗС Росії звинуватили НАТО в загостренні напруги та провокуванні розколу в Україні після візиту Північноатлантичної ради Альянсу до Києва та Одеси.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у коментарі офіційної представниці міністерства Марії Захарової, оприлюдненому на сайті відомства у п’ятницю.

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"Знову натівці пред'являють на адресу Росії набір нічим не обгрунтованих претензій і звинувачень. Намагаються переінакшити внутрішньоукраїнський конфлікт, подаючи його як конфлікт із Росією", - заявила Захарова.

Вона зазначила, що Альянс продовжує "поводитися деструктивно, працює не на примирення, а на загострення", а його кроки сприяють підвищенню градуса напруженості, в тому числі "шляхом обіцянок українцям того, що "НАТО завжди буде на вашому боці".

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"З урахуванням історичного досвіду розширення Альянсу і його "гуманітарних інтервенцій" заклики до Києва прямувати в євроатлантичні обійми провокують розкол країни, поглиблюють нові розділові лінії в Європі, сприяють зростанню міжетнічних та інших суперечностей", - заявила представниця МЗС РФ.

Вона також звинуватила Альянс у тому, що він "йде за логікою "холодної війни", через що, за її словами, НАТО і РФ не можуть повернутись до колишньої співпраці.