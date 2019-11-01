МИД РФ обвинил НАТО в провоцировании раскола Украины

В МИД России обвинили НАТО в обострении напряжения и провоцировании раскола в Украине после визита Североатлантического совета Альянса в Киев и Одессу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии официальной представительницы министерства Марии Захаровой, обнародованном на сайте ведомства в пятницу.

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"Опять натовцы предъявляют в адрес России набор ничем не обоснованных претензий и обвинений. Пытаются переиначить внутриукраинский конфликт, подавая его как конфликт с Россией", - заявила Захарова.

Она отметила, что Альянс продолжает "вести себя деструктивно, работает не на примирение, а на обострение", а его шаги способствуют повышению градуса напряженности, в том числе "путем обещаний украинцам того, что "НАТО всегда будет на вашей стороне".

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"С учетом исторического опыта расширения Альянса и его гуманитарных интервенций" призывы к Киеву идти в евроатлантические объятия провоцируют раскол страны, углубляют новые разделительные линии в Европе, способствуют росту межэтнических и других противоречий", - заявила представительница МИД РФ.

Она также обвинила Альянс в том, что он "руководствуется логикой "холодной войны", из-за чего, по ее словам, НАТО и РФ не могут вернуться к прежнему сотрудничеству.