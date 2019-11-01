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На заводі боєприпасів у Чехії стався вибух, четверо людей постраждали

П'ятниця, 1 листопада 2019, 15:19

У чеському місті Пардубіце на заводі з виробництва боєприпасів Explosia стався вибух.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

Рятувальники прибули на місце події близько 7.30 ранку.

"Загоряння сталося в пороховому корпусі. Пожежники завершили свою роботу приблизно через годину після повідомлення про пожежу. Потім прибула поліція, і ми повідомили про те, що трапилося вищому керівництву. Створена  комісія, щоб розібратися в причинах інциденту", - сказав представник Explosia Мартін Венкл.

Четверо людей отримали серйозні опіки, троє з них доставлені на спеціалізовану лікарню Празі.

"Одна людина була без свідомості. У неї були опіки до 90 відсотків тіла. Рятувальники занурили постраждалого в штучний сон і підключили до вентиляції легень. Ще дві людини отримали незначні опіки", - повідомив представник рятувальників Альош Малий.

Ще один потерпілий отримав опіки 30 відсотків тіла, а також був поранений в голову.

На місце аварії прибув міністр промисловості і торгівлі Карел Гавлічек.

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