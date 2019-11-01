На заводе боеприпасов в Чехии произошел взрыв, четверо людей пострадали

В чешском городе Пардубице на заводе по производству боеприпасов Explosia произошел взрыв.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.

Спасатели прибыли на место происшествия около 7.30 утра.

"Возгорание произошло в пороховом корпусе. Пожарные завершили свою работу примерно через час после сообщения о пожаре. Потом прибыла полиция, и мы сообщили о случившемся высшему руководству. Создана комиссия, чтобы разобраться в причинах инцидента", - сказал представитель Explosia Мартин Венкл.

Четверо людей получили серьезные ожоги, трое из них доставлены на специализированную больницу Праге.

"Один человек был без сознания. У нее были ожоги до 90 процентов тела. Спасатели погрузили пострадавшего в искусственный сон и подключили к вентиляции легких. Еще два человека получили незначительные ожоги", - сообщил представитель спасателей Альош Малый.

Еще один пострадавший получил ожоги 30 процентов тела, а также был ранен в голову.

На место аварии прибыл министр промышленности и торговли Карел Гавличек.