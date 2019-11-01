Україна залишиться в центрі уваги Брюсселя після зміни керівництва ЄС – посол

Глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас запевнив, що Україна залишиться в центрі уваги Брюсселя після зміни керівництва ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", про це він сказав у Києві, виступаючи на конференції "П'ять років боротьби з корупцією: цінності та практики" у п'ятницю.

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За його словами, роботу в новій комісії продовжать кілька хороших друзів України, наприклад, теперішній заступник голови Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович (у новій комісії його мандат охоплюватиме міжінституційні відносини. – ЄП.) і єврокомісар з питань фінансових послуг Валдіс Домбровскіс.

Маасікас також зазначив, що Брюссель продовжить підтримувати Україну в процесі впровадження реформ.

"Дозвольте мені запевнити вас, що ЄС продовжуватиме підтримку України, щоб усі ваші амбіційні реформи та зусилля нарешті дали відчутні результати українцям і наблизили Україну до ЄС", - сказав він.

Дипломат пояснив, що це буде непросто, однак висловив упевненість у тому, що Україна зі своїм величезним потенціалом досягне успіхів. "Успіх України - це й успіх Європи", - наголосив посол ЄС.