Украина останется в центре внимания Брюсселя после смены руководства ЕС - посол

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заверил, что Украина останется в центре внимания Брюсселя после смены руководства ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в Киеве, выступая на конференции "Пять лет борьбы с коррупцией: ценности и практики" в пятницу.

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По его словам, работу в новой комиссии продолжат несколько хороших друзей Украины, например, нынешний заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Шефчович (в новой комиссии его мандат будет охватывать межинституциональные отношения. - ЕП.) и еврокомиссар по вопросам финансовых услуг Валдис Домбровскис.

Маасикас также отметил, что Брюссель продолжит поддерживать Украину в процессе реформ.

"Позвольте мне заверить вас, что ЕС будет продолжать поддержку Украины, чтобы все ваши амбициозные реформы и усилия наконец дали ощутимые результаты украинцам и приблизили Украину к ЕС", - сказал он.

Дипломат пояснил, что это будет непросто, однако выразил уверенность в том, что Украина со своим огромным потенциалом достигнет успехов. "Успех Украины - это и успех Европы", - подчеркнул посол ЕС.