Офіційно: нова Єврокомісія не запрацює вчасно

Новий склад Європейської комісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн не почне роботу 1 листопада, як було заплановано.

Цю інформацію підтвердив спікер Європейського парламенту у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Колишня міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн повинна була замінити Жана-Клода Юнкера на посаді глави найвищого виконавчого органу ЄС, Єврокомісії, 1 листопада. Проте євродепутати вирішили відкласти початок роботи нової комісії на місяць.

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У нової Єврокомісії виникли проблеми з кандидатурами в єврокомісари від Угорщини, Румунії та Франції. Перші пропозиції були відхилені профільними комітетами Європарламенту.

Крім того, в Румунії відбулася зміна уряду, і тепер друга подана кандидатура повинна бути схвалена новим Кабміном.

Затвердження нової Єврокомісії у Європарламенті планувалось 23 жовтня. Проте євродепутати не бачили можливості організувати голосування за новий склад раніше наступної пленарної сесії в кінці листопада.