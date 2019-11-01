Латвія оголосила співака Григорія Лепса персоною нон грата

Латвія включила відомого в РФ співака Григорія Лепса в перелік осіб, яким заборонений в’їзд до країни.

Про відповідне рішення повідомив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Рішення було прийняте на підставі оцінки органів безпеки і другої частини 61 статті закону Про імміграцію. Лепсу заборонено в'їжджати на територію Латвії на невизначений час.

Раніше міністр юстиції Яніс Борданс критикував міністра внутрішніх справ Сандіса Гіргенса за те, що він не включив Лепса в чорний список, а навпаки, відвідав його концерт в Юрмалі.

Лепс знаходиться в чорних списках декількох країн. Наприклад, йому заборонений в'їзд в Литву.

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Мінфін США заявив, що Григорій Лепс пов'язаний у злочинним синдикатом "Братське коло". На думку американських слідчих, він міг бути кур'єром у цій мафіозній структурі. "Братське коло" вважається злочинною мережею, створеною на пострадянському просторі і діє в Європі, на Близькому Сході, Африці та Латинській Америці. Профілем діяльності угруповання слідчі назвали відмивання грошей і торгівлю наркотиками.

І хоча сам Григорій Лепс заперечує свій зв'язок з мафією, на багатьох відеозаписах і фотографіях видно, як співак зустрічається з лідерами злочинного угруповання і виступає на їх ювілеях.