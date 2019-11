Трамп заявив, що Сполученим Штатам відомий новий лідер ІДІЛ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам відомий новий лідер терористичного угруповання "Ісламська держава".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

"У ІДІЛ з'явився новий лідер. Ми точно знаємо, хто він!" - написав Трамп.

ISIS has a new leader. We know exactly who he is!