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Трамп заявив, що Сполученим Штатам відомий новий лідер ІДІЛ

П'ятниця, 1 листопада 2019, 17:14

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам відомий новий лідер терористичного угруповання "Ісламська держава".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

"У ІДІЛ з'явився новий лідер. Ми точно знаємо, хто він!" - написав Трамп.

Напередодні терористичне угруповання "Ісламська держава" підтвердило, що її лідер Абу Бакр аль-Багдаді був убитий.

В якості його наступника угруповання призначило джихадиста на ім’я Абу Ібрагім аль-Хашемі Аль-Курайші.

Айменн аль-Тамімі, дослідник Університету Суонсі, що спеціалізується на "Ісламській державі", сказав, що це ім'я нікому не відоме, однак за ним може стояти Хадж Абдулла, якого Держдепартамент США визначив як можливого наступника Багдаді.

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тероризм Трамп
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