Трамп заявив, що Сполученим Штатам відомий новий лідер ІДІЛ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам відомий новий лідер терористичного угруповання "Ісламська держава".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

"У ІДІЛ з'явився новий лідер. Ми точно знаємо, хто він!" - написав Трамп.

ISIS has a new leader. We know exactly who he is! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019

Напередодні терористичне угруповання "Ісламська держава" підтвердило, що її лідер Абу Бакр аль-Багдаді був убитий.

В якості його наступника угруповання призначило джихадиста на ім’я Абу Ібрагім аль-Хашемі Аль-Курайші.

Айменн аль-Тамімі, дослідник Університету Суонсі, що спеціалізується на "Ісламській державі", сказав, що це ім'я нікому не відоме, однак за ним може стояти Хадж Абдулла, якого Держдепартамент США визначив як можливого наступника Багдаді.