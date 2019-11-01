Трамп заявил, что Соединенным Штатам известен новый лидер ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам известен новый лидер террористической группировки "Исламское государство".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"У ИГИЛ появился новый лидер. Мы точно знаем, кто он!" – написал Трамп.

ISIS has a new leader. We know exactly who he is! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019

Накануне террористическая группировка "Исламское государство" подтвердила, что ее лидер Абу Бакр аль-Багдади был убит.

В качестве его преемника группировка назначила джихадиста по имени Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайш.

Айменн аль-Тамими, исследователь Университета Суонси, специализирующийся на "Исламском государстве", сказал, что это имя никому не известно, однако за ним может стоять Хадж Абдулла, которого Госдепартамент США определил как возможного преемника Багдаде.