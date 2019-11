Трамп заявил, что Соединенным Штатам известен новый лидер ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам известен новый лидер террористической группировки "Исламское государство".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"У ИГИЛ появился новый лидер. Мы точно знаем, кто он!" – написал Трамп.

ISIS has a new leader. We know exactly who he is!