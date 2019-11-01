Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Яременко уходит с должности председателя международного комитета ВР из-за секс-скандала

МИД вызвал посла Чехии из-за приема у Земана, тот заявил о фейке

"Блокирования не было": Пристайко рассказал о венгерском вето на решения НАТО по Украине

Генсек НАТО: Украина может подать заявку на ПДЧ, но зачем?






Трамп заявил, что Соединенным Штатам известен новый лидер ИГИЛ

Пятница, 1 ноября 2019, 17:14

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам известен новый лидер террористической группировки "Исламское государство".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"У ИГИЛ появился новый лидер. Мы точно знаем, кто он!" – написал Трамп.

Накануне террористическая группировка "Исламское государство" подтвердила, что ее лидер Абу Бакр аль-Багдади был убит.

В качестве его преемника группировка назначила джихадиста по имени Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайш.

Айменн аль-Тамими, исследователь Университета Суонси, специализирующийся на "Исламском государстве", сказал, что это имя никому не известно, однако за ним может стоять Хадж Абдулла, которого Госдепартамент США определил как возможного преемника Багдаде.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
терроризм Трамп
powered by lun.ua