В Іспанії - другі за рік дострокові вибори до парламенту

В Іспанії у неділю проходять дострокові парламентські вибори, які мають допомогти вийти з глухого кута, що утворився через нездатність партій сформувати уряд після останніх виборів у квітні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В.о. прем'єр-міністра Педро Санчес скликав ці вибори, щоб збільшити представництво своєї Соціалістичної партії та сформувати уряд більшості. Це йому не вдалося зробити після квітневих виборів, на яких соціалісти здобули перемогу.

Проте, як показують опитування, партія Санчеса знову переможе, але не отримає достатньо кількості мандатів, необхідних для більшості. Таким чином ці вибори ще більше можуть поглибити політичну кризу.

Як пише агентство Reuters, соціалісти, за прогнозами, завоюють дещо менше місць, ніж у квітні. Народна партія зміцнить свою присутність, а крайня права партія Vox може стати третьою за величиною у парламенті всього за кілька місяців після того, як вперше за 40 років ультраправі увійшли до законодавчого органу.

Найімовірнішим результатом виборів буде утворення уряду меншості на чолі з соціалістами, проте достеменно не відомо, хто стане їхніми союзниками та скільки часу проіснує уряд із вкрай роздробленим парламентом.