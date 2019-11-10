В Испании - вторые за год досрочные выборы в парламент

В Испании в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы, которые должны помочь выйти из тупика, образовавшегося из-за неспособности партий сформировать правительство после последних выборов в апреле.

Об этом сообщает "Европейская правда".

И.о. премьер-министра Педро Санчес созвал эти выборы, чтобы увеличить представительство своей Социалистической партии и сформировать правительство большинства. Это ему не удалось сделать после апрельских выборов, на которых социалисты одержали победу.

Однако, как показывают опросы, партия Санчеса снова победит, но не получит достаточно количества мандатов, необходимых для большинства. Таким образом эти выборы еще больше могут углубить политический кризис.

Как пишет агентство Reuters, социалисты, по прогнозам, завоюют немного меньше мест, чем в апреле. Народная партия укрепит свое присутствие, а крайняя правая партия Vox может стать третьей по величине в парламенте всего через несколько месяцев после того, как впервые за 40 лет ультраправые вошли в законодательный орган.

Наиболее вероятным результатом выборов будет образование правительства меньшинства во главе с социалистами, однако точно не известно, кто станет их союзниками и сколько времени просуществует правительство с крайне раздробленным парламентом.