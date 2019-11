Трампу прислали уламок Берлінської стіни з натяком на неадекватну політику

Група берлінських активістів прислала президенту США уламок Берлінської стіни до 30-річчя падіння муру, нагадавши про те, що США допомагали будувати світ без стін.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Newsweek.

Уламок стіни вагою 2,7 тонн прибув до Вашингтона в суботу. Його надіслала берлінська неурядова організація Die Offene Gesellschaft у відповідь на ініціативу Дональда Трампа побудувати стіну на кордоні з Мексикою.

Підписаний "жителями Берліна" уламок стіни містить текст, який зазначає, що "жодна стіна не існує вічно".

"Ми хотіли б передати вам один із шматків поваленої Берлінської стіни, щоб відзначити відданість Сполучених Штатів будувати світ без стін", - сказано у тексті, виведеному на уламку. Текст також підкреслює, що США впродовж років робили все, аби допомогти звалити Берлінську стіну.

A group of Germans are sending President Trump a 2.7-ton original segment of the Berlin Wall to mark 30 years since it fell.



The inscription reads in part, "No wall lasts forever. For decades the US played a major role in bringing this wall down." pic.twitter.com/yn35oZpTXi