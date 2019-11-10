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Трампу прислали уламок Берлінської стіни з натяком на неадекватну політику

Неділя, 10 листопада 2019, 11:58

Група берлінських активістів прислала президенту США уламок Берлінської стіни до 30-річчя падіння муру, нагадавши про те, що США допомагали будувати світ без стін.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Newsweek.

Уламок стіни вагою 2,7 тонн прибув до Вашингтона в суботу. Його надіслала берлінська неурядова організація Die Offene Gesellschaft у відповідь на ініціативу Дональда Трампа побудувати стіну на кордоні з Мексикою.

Підписаний "жителями Берліна" уламок стіни містить текст, який зазначає, що "жодна стіна не існує вічно".

"Ми хотіли б передати вам один із шматків поваленої Берлінської стіни, щоб відзначити відданість Сполучених Штатів будувати світ без стін", - сказано у тексті, виведеному на уламку. Текст також підкреслює, що США впродовж років робили все, аби допомогти звалити Берлінську стіну.

Фрагмент стіни транспортували до Вашингтона за рахунок приватних пожертв.

Секретна служба, утім, відмовилась прийняти "подарунок" берлінських активістів.

Ще до відмови в організації висловили сподівання, що частину стіни розмістять у публічному місці, аби американці змогли прочитати виведене на ній повідомлення.

9 листопада у Берліні пройшли святкові заходи, присвячені 30-річчю падіння Берлінського муру, що стало початком об’єднання країни.

З нагоди святкування 30-ї річниці падіння Берлінської стіни канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала Європу захищати свободу та демократію, які все більше подаються нападам.

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