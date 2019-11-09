Німеччина святкує 30 років падіння Берлінського муру

У Берліні пройдуть святкові заходи, присвячені 30-річчю падіння Берлінського муру, що стало початком об’єднання країни.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW, святкування подій 1989 року почалося з понеділку 4 листопада й триватиме до неділі.

В цілому мерія Берліну анонсувала понад 200 заходів на сімох майданчиках. В програму входять, зокрема, інсталяції, виставки, презентації книг, авторські читання, поетичний слем.

Одна з найбільших інсталяцій - "Хмара" біля Бранденбурзьких воріт, що складається з близько 30 тисяч послань, в яких жителі і гості Берліна минулого літа поділилися своїми бажаннями, надіями, спогадами й уявленнями про майбутнє.

Ключові заході відбудуться 9 листопада- офіційний день падіня муру. На святкування мають прибути президенти Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини. Разом із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та заходах на меморіалі Берлінської стіни в Бернауер-Штрассе - одному з головних символів колишнього поділу Берліна під час холодної війни.