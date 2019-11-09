Меркель закликала Європу "захищати демократію"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель з нагоди святкування 30-ї річниці падіння Берлінської стіни закликала Європу захищати "свободу" та "демократію", які все більше подаються нападам.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro.

"Цінності, які лежать в основі Європи, свобода, демократія, рівність, верховенство права та збереження прав людини, є само собою зрозумілими " і " завжди повинні захищатися ",- заявила канцлерка у каплиці примирення – церкві, побудованій на фундаменті зруйнованої соціалістичним режимом.

"Надалі потрібно взяти на себе зобов'язання " відстоювати цінності Європи, додала канцлер.

"Берлінська стіна належить до історії і вчить нас, що жодна стіна, яка виключає людей і обмежує свободу, не є достатньо високою або довгою, щоб її перетнути", - сказала Ангела Меркель. "Це справедливо для всіх нас - Сходу та Заходу ",- додала вона.