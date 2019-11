Трампу прислали обломок Берлинской стены с намеком на неадекватную политику

Группа берлинских активистов прислала президенту США обломок Берлинской стены к 30-летию ее падения, напомнив о том, что США помогали строить мир без стен.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsweek.

Обломок стены весом 2,7 тонн прибыл в Вашингтон в субботу. Его прислала берлинская неправительственная организация Die Offene Gesellschaft в ответ на инициативу Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой.

Подписанный "гражданами Берлина" обломок стены содержит текст, который отмечает, что "ни одна стена не существует вечно".

"Мы хотели бы передать вам один из кусков поверженной Берлинской стены, чтобы отметить преданность Соединенных Штатов строению мира без стен", - говорится в тексте, выведенном на обломке. Текст также подчеркивает, что США годами делали все, чтобы помочь свалить Берлинскую стену.

A group of Germans are sending President Trump a 2.7-ton original segment of the Berlin Wall to mark 30 years since it fell.



The inscription reads in part, "No wall lasts forever. For decades the US played a major role in bringing this wall down." pic.twitter.com/yn35oZpTXi