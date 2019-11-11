Париж: тисячі людей вийшли на марш проти ісламофобії

Тисячі людей вийшли в неділю в Парижі на марш проти ісламофобії, який помітно розділив французький політичний клас останніми днями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 24.

"Так - критиці релігії, ні - ненависті до віруючих", "Зупиніть ісламофобію" та "Спільне існування має вирішальне значення", - такі лозунги були написані на деяких транспарантах.

Французькі ЗМІ в неділю ввечері оцінили кількість учасників акції у близько 13 500 осіб. Вони пройшли маршем від Північного вокзалу у центрі Парижа до Площі Нації.

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До демонстрації, зокрема й у інших містах Франції, закликала низка організацій та окремих діячів лівого політичного флангу. До цього заклику приєдналися французькі мусульманські організації ,серед яких і французький Колектив проти ісламофобії CCIF. Цю організацію підозрюють у близькості до ісламістського руху "Брати-мусульмани", через що ця акція отримала суперечливі відгуки з боку французьких політиків.

Марш викликав критику з боку ультраправої партії "Національне об'єднання", яка звинуватила організаторів у створенні союзу з "ісламістами". Це також викликало розділення лівих політичних партій.

Деякі критики поставили під сумнів "саме визначення" ісламофобії. Дехто каже, що "вони відчувають, що ісламофобія" означає, що вам заборонено критикувати іслам як релігію".

Вони вважають це антифранцузьким, кажучи, що бути французом означає мати право критикувати релігію, і що це в основі французького секуляризму.

Але на мітингу в Парижі багато учасників акції наполягали на тому, що іслам та французький секуляризм справді сумісні, і що "це по-своєму патріотична акція".