Париж: тысячи людей вышли на марш против исламофобии

Тысячи людей вышли в воскресенье в Париже на марш против исламофобии, который заметно разделил французский политический класс в последние дни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France 24.

"Да - критике религии, нет - ненависти к верующим", "Остановите исламофобию" и "Совместное существование имеет решающее значение", - такими были лозунги на некоторых транспарантах.

Французские СМИ в воскресенье вечером оценили количество участников акции в около 13 500 человек. Они прошли маршем от Северного вокзала в центре Парижа до Площади Нации.

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К демонстрации, в том числе и в других городах Франции, призвал ряд организаций и отдельных деятелей левого политического фланга. К этому призыву присоединились французские мусульманские организации, среди которых и французский Коллектив против исламофобии CCIF. Эту организацию подозревают в близости к исламистскому движению "Братья-мусульмане", из-за чего эта акция получила противоречивые отзывы со стороны французских политиков.

Марш вызвал критику со стороны ультраправой партии "Национальное объединение", которая обвинила организаторов в создании союза с "исламистами". Это также вызвало разделение левых политических партий.

Некоторые критики поставили под сомнение "само определение" исламофобии. Некоторые говорят, что "они чувствуют, что "исламофобия" означает, что вам запрещено критиковать ислам как религию".

Они считают это антифранцузским, говоря, что быть французом означает иметь право критиковать религию, и это в основе французского секуляризма.

Но на митинге в Париже многие участники акции настаивали на том, что ислам и французский секуляризм действительно совместимы, и что "это по-своему патриотическая акция".