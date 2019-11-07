З передмістя Парижа вивезли 1600 мігрантів

Французька поліція 7 листопада вивезла 1600 мігрантів з двох таборів на півночі Парижа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Це була одна з найбільших операцій за роки, і почалася вона через день після того, як уряд Франції оголосив заходи щодо стримування міграції.

Близько 600 поліцейських супроводжували мігрантів до приймальних центрів у районі Парижа.

Автобуси везли людей з району Порт-де-ла-Шапель, де нелегальні біженці живуть у наметах під і навколо естакад Паризької кільцевої дороги.

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З моменту закриття величезного табору мігрантів в Кале в 2016 році все більше біженців переїжджають в Париж, де їхні табори час від часу зносять.

У середу прем'єр-міністр Едуард Філіп оголосив про закриття таборів мігрантів, квоти для трудових мігрантів і обмеження на доступ до нетермінової медичної допомоги для новоприбулих прохачів притулку в рамках прагнення показати, що уряд прислухається до побоювань виборців з приводу імміграції.