З передмістя Парижа вивезли 1600 мігрантів
Французька поліція 7 листопада вивезла 1600 мігрантів з двох таборів на півночі Парижа.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.
Це була одна з найбільших операцій за роки, і почалася вона через день після того, як уряд Франції оголосив заходи щодо стримування міграції.
Близько 600 поліцейських супроводжували мігрантів до приймальних центрів у районі Парижа.
Автобуси везли людей з району Порт-де-ла-Шапель, де нелегальні біженці живуть у наметах під і навколо естакад Паризької кільцевої дороги.
З моменту закриття величезного табору мігрантів в Кале в 2016 році все більше біженців переїжджають в Париж, де їхні табори час від часу зносять.
У середу прем'єр-міністр Едуард Філіп оголосив про закриття таборів мігрантів, квоти для трудових мігрантів і обмеження на доступ до нетермінової медичної допомоги для новоприбулих прохачів притулку в рамках прагнення показати, що уряд прислухається до побоювань виборців з приводу імміграції.