Австрія: "Зелені" погодилися на уряд з партією Курца

Партія "Зелених" Австрії одноголосно дала зелене світло для переговорів про коаліцію з консервативною Народною партією (ÖVP) колишнього канцлера Себастьяна Курца. 11 листопада Курц має оголосити своє рішення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

"Ми простягаємо нашу руку ÖVP", - сказав лідер "Зелених" Вернер Коглер після засідання федерального виконавчого комітету партії. "Звичайно, це ризик", - додав він.

"Як це закінчиться, ми не знаємо", - каже Коглер. Якщо переговори про коаліцію пройдуть успішно, "Зелені" вперше в історії Австрії увійдуть у федеральний уряд.

"Ми хочемо внести свій внесок у подолання розриву", - сказав Коглер, посилаючись на смуту в Австрії. Консервативно-правий популістський уряд поляризував країну, а "справа Ібіци" навколо колишнього лідера "Партії свободи" (FPÖ) Хайнца-Крістіана Штрахе завдала шкоди репутації Австрії.

Коглер пообіцяв покращити імідж альпійської республіки в Європі. "Для нас важлива проєвропейська орієнтація республіки", - сказав Коглер після ухвалення рішення.

Дострокові вибори до Національної ради Австрії пройшли 29 вересня. Народна партія Курца перемогла з 37,5% голосів.

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