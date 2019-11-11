Австрия: "Зеленые" согласились на правительство с партией Курца

Партия "Зеленых" Австрии единогласно дала зеленый свет для переговоров о коалиции с консервативной Народной партией (ÖVP) бывшего канцлера Себастьяна Курца. 11 ноября Курц должен объявить свое решение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

"Мы протягиваем нашу руку ÖVP", - сказал лидер "Зеленых" Вернер Коглер после заседания федерального исполнительного комитета партии. "Конечно, это риск", - добавил он.

"Как это закончится, мы не знаем", - говорит лидер "Зеленых". Если переговоры о коалиции пройдут успешно, "Зеленые" впервые в истории Австрии войдут в федеральное правительство.

"Мы хотим внести свой вклад в преодоление разрыва", - сказал Коглер, ссылаясь на кризис в Австрии. Консервативно-правое популистское правительство поляризовало страну, а "дело Ибицы" вокруг бывшего лидера "Партии свободы" (FPÖ) Хайнца-Кристиана Штрахе нанесло ущерб репутации Австрии.

Коглер пообещал улучшить имидж альпийской республики в Европе. "Для нас важна проевропейская ориентация страны", - сказал Коглер после принятия решения.

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии прошли 29 сентября. Народная партия Курца победила с 37,5% голосов.

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