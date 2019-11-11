Австрія: Курц спробує створити коаліцію із "Зеленими"

Народна партія Австрії (ÖVP) одноголосно ухвалила рішення про коаліційні переговори із "Зеленими".

Про це заявив лідер партії, колишній канцлер Себастьян Курц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням нa Salzburger Nachrichten.

"Процес буде непростим, оскільки позиції ÖVP та "Зелених" відрізняються", - сказав Курц. Зелені мають чіткі позиції в галузі захисту клімату, ÖVP має чіткі позиції в сфері міграції, місця розміщення виробництва тощо.

Протягом наступних днів визначатимуться структура та хід переговорів. "Переговори мають відкритий характер", - кілька разів підкреслював глава ÖVP.

Напередодні партія "Зелених" одноголосно дала зелене світло початку для переговорів про коаліцію з консервативною Народною партією.

Якщо переговори про коаліцію пройдуть успішно, "Зелені" вперше в історії Австрії увійдуть у федеральний уряд.

Дострокові вибори до Національної ради Австрії пройшли 29 вересня. Народна партія Курца перемогла з 37,5% голосів.

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