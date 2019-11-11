Австрия: Курц попытается создать коалицию с "Зелеными"

Народная партия Австрии (ÖVP) единогласно приняла решение о коалиционных переговорах с "Зелеными".

Об этом заявил лидер партии, бывший канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой нa Salzburger Nachrichten.

"Процесс будет непростым, поскольку позиции ÖVP и "Зеленых" отличаются", - сказал Курц. У "Зеленых" – четкие позиции в области защиты климата, у ÖVP – в сфере миграции, относительно мест размещения производства и т.п.

В течение следующих дней будут определяться структура и ход переговоров. "Переговоры носят открытый характер", - несколько раз подчеркивал глава ÖVP.

Накануне партия "Зеленых" единогласно дала зеленый свет началу для переговоров о коалиции с консервативной Народной партией.

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии прошли 29 сентября. Народная партия Курца победила с 37,5% голосов.

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