В Берлине тысячи людей эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

В берлинском районе Хеллерсдорф в понедельник проходит операция по обезвреживанию американской бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

250-килограммовую бомбу обнаружили во время строительных работ в четверг. Отмечается, что необходимости в обезвреживании не было, поэтому операцию по детонации назначили на понедельник.

В настоящее время место находки оцеплено, жителей домов, которые находятся рядом, попросили покинуть территорию.

За выходные для них подготовили помещения в спортзалах двух соседних школ, люди с детьми разместятся в столовой районной администрации.

Всего, по данным полиции, эвакуации подлежали 13 тысяч человек.