В Берлине тысячи людей эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой
Понедельник, 11 ноября 2019, 11:35
В берлинском районе Хеллерсдорф в понедельник проходит операция по обезвреживанию американской бомбы времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.
250-килограммовую бомбу обнаружили во время строительных работ в четверг. Отмечается, что необходимости в обезвреживании не было, поэтому операцию по детонации назначили на понедельник.
В настоящее время место находки оцеплено, жителей домов, которые находятся рядом, попросили покинуть территорию.
За выходные для них подготовили помещения в спортзалах двух соседних школ, люди с детьми разместятся в столовой районной администрации.
Всего, по данным полиции, эвакуации подлежали 13 тысяч человек.
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