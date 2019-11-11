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В Берлине тысячи людей эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

Понедельник, 11 ноября 2019, 11:35

В берлинском районе Хеллерсдорф в понедельник проходит операция по обезвреживанию американской бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

250-килограммовую бомбу обнаружили во время строительных работ в четверг. Отмечается, что необходимости в обезвреживании не было, поэтому операцию по детонации назначили на понедельник.

В настоящее время место находки оцеплено, жителей домов, которые находятся рядом, попросили покинуть территорию.

За выходные для них подготовили помещения в спортзалах двух соседних школ, люди с детьми разместятся в столовой районной администрации.

 

Всего, по данным полиции, эвакуации подлежали 13 тысяч человек.

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