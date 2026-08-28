Литва передала критичне енергообладнання двом областям України

Київська та Житомирська області отримали нові партії критичного енергетичного обладнання від Литви.

Про це в X повідомило Міністерство енергетики України, пише "Європейська правда".

Партії енергетичної допомоги загальною вагою 28,31 тонни містять трансформатори, обладнання для захисту від перенапруги, електродвигун та інші необхідні компоненти для електромережі. Вони допоможуть забезпечити надійну роботу енергомережі та полегшать ремонт і заміну пошкодженого обладнання, зазначили в Міненерго.

У відомстві подякували народу Литви, компаніям Litgrid AB, оператору розподільчої мережі в Литві "Energijos skirstymo operatorius", Amber Grid, а також Механізму цивільного захисту, який надавав логістичну підтримку для постачання цієї допомоги.

26 серпня повідомлялося, що прифронтові громади Сумської області отримали від Швеції нову партію засобів фізичного захисту енергетичної інфраструктури.

Повідомляли, що Міністерство економіки Латвії на додаток до раніше ухваленого рішення щодо закупівлі дизельних генераторів для Чернігівської області спрямує залишок коштів на придбання ще 12 дизельних генераторів.