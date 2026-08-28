У Нідерландах розглядають варіанти покарання суспільного мовника через ефір про Гітлера

Уряд Нідерландів вивчає можливі шляхи покарання суспільного мовника ON через скандал із обговоренням поглядів Гітлера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Уряд вивчає, які існують юридичні можливості, щоб вжити заходів проти мовника ON або навіть вилучити його із системи суспільного мовлення. Про це заявила міністерка освіти, культури та науки Ріанне Летсхерт. Приводом став резонанс навколо використання цитати Гітлера та подальше обговорення в ефірі.

Летсхерт зазначила, що наразі проводить оцінку ситуації: "Що я можу зробити з юридичного погляду? Що каже суспільство? Що каже палата представників? Все це разом зрештою приведе до остаточного рішення". За її словами, це рішення щодо суспільного мовника буде ухвалено "дуже незабаром".

ON (також відомий як Ongehoord Nederland) опинився під шквалом критики через онлайн-ефір наприкінці липня, у якому обговорювався вислів Адольфа Гітлера. У цьому фрагменті Гітлер виступає проти "відірваної від коренів міжнародної кліки", після чого хтось із аудиторії вигукує: "Євреї!".

Ведуча Арлетт Адріані на основі цього фрагмента запропонувала головному редактору Йоосту Німеллеру та ведучій Раїсі Бломместейн таке твердження: "Космополітична еліта за своєю суттю неминуче ворожа до звичайного вкоріненого народу". На це вони обидва відповіли, що погоджуються з цією думкою.

Німеллер сказав, що Гітлер певні речі казав "просто дуже правильно". Він також зазначив, що є "певні речі у Гітлера", з якими він також погоджується, якщо винести за дужки його антисемітизм. Водночас обидвоє чітко підкреслили, що не поділяють усіх ідей нацистського лідера.

Омбудсмен з питань суспільних мовників отримав десятки скарг на цей випуск. Після того, як зчинився скандал, директор ON Петер Влеммікс заявив, що було "недостатньо враховано чутливість теми". Летсхерт назвала цей ефір "жахливим, огидним, образливим і непотрібним".

ON уже не раз отримував догани за порушення журналістських стандартів. На суспільного мовника неодноразово накладали санкції. У нижній палаті парламенту Нідерландів вже давно лунають заклики усунути мовника із системи суспільного мовлення.

Міністерка наголошує, що рішення про вилучення мовника з системи має бути належним чином юридично обгрунтованим.

ON перебуває в системі суспільного мовлення Нідерландів з 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно в Австрії завершили реконструкцію будинку, де народився Адольф Гітлер, й відтепер у будівлі в місті Браунау-на-Інні розміщується поліцейський відділок.

У липні у Німеччині на відзначенні невдалого замаху на Гітлера сталась сутичка через вінок від "АдН".